Художница из Нижнего Тагила создала альтернативную елку

Елка на фотографии — сама необычность. С виду это пожилая женщина, погруженная в зимний сон. Толстоватыми руками, чем-то напоминающими корни, кукла придерживает платье из хвои. И это не впервые, когда работа Алисы Горшениной вызывает самые противоречивые чувства у зрителей.
Девушка, напомним, известна своими работами с тканями и «нервным шитьем». Еще она создает коллекции платьев с необычными изображениями. И это именно она в прошлом году создала инсталяцию «Глаза» в лесу Костромы. Композиция установлена рядом с Асташовским теремом, который также служит туристам отелем. И вот очередное чудо полета мысли — новогодняя «Елка».
Елка сделана в свойственной мне технике. Я часто работаю с текстилем, в частности с капроном, создаю разные объекты из него. Основа тоже сделана из капрона. Иголки, они же волосы — из искусственных ниток. Эта ёлка — мой автопортрет, поэтому она и кудрявая,рассказала TagilCity девушка.
По словам Алисы, она сшила куклу для небольшого анимационного фильма. Но пока это тряпичное чудо украшает ее собственный дом. Где хочется творить и создавать что-то необычное, не оставляющее других равнодушными. Тем более что Алиса смело экспериментирует и не боится быть кем-то непонятой.
Ещё могу добавить про капрон, в текстильной индустрии он сродни пластику, но только в отличие от пластика капрон не перерабатывают, поскольку в мире не существует таких технологий. Я часто в соцсетях собираю ненужные капроновые колготки у людей, чтобы в дальнейшем переработать их в искусство, добавила она в интервью.