TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Художница из Нижнего Тагила создала альтернативную елку

2 января 11:34
Фото: инстаграм Алисы Горшениной
Тагильская художница Алиса Горшенина в соцсетях представила фото своего нового детища. Это новогодняя елка, выполненная в индивидуальной технике.

Елка на фотографии — сама необычность. С виду это пожилая женщина, погруженная в зимний сон. Толстоватыми руками, чем-то напоминающими корни, кукла придерживает платье из хвои. И это не впервые, когда работа Алисы Горшениной вызывает самые противоречивые чувства у зрителей.

Тагильская художница дала «новый взгляд» лесам в Костроме
Узнать подробнее

Девушка, напомним, известна своими работами с тканями и «нервным шитьем». Еще она создает коллекции платьев с необычными изображениями. И это именно она в прошлом году создала инсталяцию «Глаза» в лесу Костромы. Композиция установлена рядом с Асташовским теремом, который также служит туристам отелем. И вот очередное чудо полета мысли — новогодняя «Елка».

Елка сделана в свойственной мне технике. Я часто работаю с текстилем, в частности с капроном, создаю разные объекты из него. Основа тоже сделана из капрона. Иголки, они же волосы — из искусственных ниток. Эта ёлка — мой автопортрет, поэтому она и кудрявая,рассказала TagilCity девушка.

Фото: инстаграм Алисы Горшениной

По словам Алисы, она сшила куклу для небольшого анимационного фильма. Но пока это тряпичное чудо украшает ее собственный дом. Где хочется творить и создавать что-то необычное, не оставляющее других равнодушными. Тем более что Алиса смело экспериментирует и не боится быть кем-то непонятой.

Ещё могу добавить про капрон, в текстильной индустрии он сродни пластику, но только в отличие от пластика капрон не перерабатывают, поскольку в мире не существует таких технологий. Я часто в соцсетях собираю ненужные капроновые колготки у людей, чтобы в дальнейшем переработать их в искусство, добавила она в интервью.

Материалы по теме
Рисунок юной тагильской художницы будет выставлен в Третьяковской галерееТагильская художница Алиса Горшенина отказалась от участия в Уральской биенналеТагильская художница организовала акцию против проведения биеннале в здании цирка
#Арт-объект#Елка#Свердловская область#Арт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свободное время
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25