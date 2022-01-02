Художница из Нижнего Тагила создала альтернативную елку

Ещё могу добавить про капрон, в текстильной индустрии он сродни пластику, но только в отличие от пластика капрон не перерабатывают, поскольку в мире не существует таких технологий. Я часто в соцсетях собираю ненужные капроновые колготки у людей, чтобы в дальнейшем переработать их в искусство, добавила она в интервью.