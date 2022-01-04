Коронавируса подтвердился ещё у 421 жителя Свердловской области

За последние сутки излечиться от COVID-19 удалось 519 жителям Свердловской области, в России — 27 тысячам человек. Общее количество переболевших коронавирусом свердловчан составляет 173,6 тысячи случаев. Аналогичный показатель в целом по стране составляет 9 миллионов 575 тысячи россиян.