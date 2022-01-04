TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ройзман готов побороться за кресло свердловского губернатора на прямых выборах

4 января 11:54
Фото: страница Евгения Ройзмана в Инстаграм
Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поделился планами на грядущие в 2022 году выборы губернатора Свердловской области. Политик заявил журналистам, что готов отдать пять лет жизни для своего дома, если это понадобится.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своих планах отказаться от участия в предвыборной гонке за кресло губернатора Свердловской области. Об этом политик сообщил изданию Е1.

По словам Ройзмана, участие в выборах главы региона в том формате, который есть сейчас, не имеет смысла. Однако при возвращении прямой формы голосования общественник выставит свою кандидатуру.

Ройзман рассказал, что к предыдущим выборам в 2017 году он готовился основательно — выбирал основные направления предвыборной программы, заинтересовался вопросам социальной политики региона, выделением денег на работу со СМИ.

Материалы по теме
Евгений Куйвашев лидирует на выборах губернатора Свердловской области по предварительным данным«Новые известия»: повлияет ли пандемия коронавируса на выборы губернаторов
#Губернатор#Евгений Куйвашев#Евгений Ройзман#Новости УрФО#Политика#Выборы-2022
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25