17-летний подросток получил травмы в ДТП с легковушками под Екатеринбургом

На момент происшествия молодой человек сидел на переднем сиденье «Лады» и был пристегнут ремнем безопасности. В результате столкновения разбитое стекло расцарапало его лицо. Уральца доставили в ДГКБ № 9, где его осмотрели медики и отпустили домой, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.