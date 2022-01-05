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17-летний подросток получил травмы в ДТП с легковушками под Екатеринбургом

5 января 09:31
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В аварии, которая произошла на трассе Екатеринбург-Полевской, пострадал 17-летний парень. «Лада Калина» врезалась в «Лексус RX300», стоявший со знаком аварийности.

На момент происшествия молодой человек сидел на переднем сиденье «Лады» и был пристегнут ремнем безопасности. В результате столкновения разбитое стекло расцарапало его лицо. Уральца доставили в ДГКБ № 9, где его осмотрели медики и отпустили домой, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем находился 42-летний родственник, доставляющей подростка домой. Он рассказал, что не заметил знак аварийности, стоявший на дороге.

Напомним, 4 января шестилетняя девочка была госпитализирована с сотрясением головного мозга после аварии на трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть Утка.

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