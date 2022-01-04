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Два лихача на отечественных легковушках устроили смертельное ДТП под Первоуральском

4 января 05:38
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате лобового столкновения двух отечественных легковушек под Первоуральском один человек погиб и пять, в том числе двое детей, получили травмы. ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 не поделили дорогу.

Авария произошла на 298 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» около 20 часов 2 января. Как рассказали TagilCity.ru в УГИБДД Свердловской области, в результате столкновения ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 водитель «десятки» погиб на месте ДТП. Его пассажиров — мать и двух детей, 5 и 17 лет, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель второго автомобиля после осмотра медиками также был доставлен в горбольницу Первоуральска.

В настоящий момент все обстоятельства, а также виновник аварии, устанавливаются правоохранителями.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По информации УГИББ, за рулем «двенадцатой» находился 20-летний свердловчанин со стажем вождения один год. Сотрудники госавтоинспекции привлекали мужчину к административной ответственности за это время 29 раз.

41-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2110, имеет стаж вождения 16 лет и привлекался за нарушение ПДД в прошлом году 28 раз. В УГИБДД подчеркнули, что у обоих водителей есть неоплаченные штрафы.

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной поверки по факту аварии.

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