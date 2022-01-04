Два лихача на отечественных легковушках устроили смертельное ДТП под Первоуральском

Авария произошла на 298 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» около 20 часов 2 января. Как рассказали TagilCity.ru в УГИБДД Свердловской области, в результате столкновения ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 водитель «десятки» погиб на месте ДТП. Его пассажиров — мать и двух детей, 5 и 17 лет, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель второго автомобиля после осмотра медиками также был доставлен в горбольницу Первоуральска.