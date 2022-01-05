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Еще 22 человека умерли от COVID-19 в Свердловской области

5 января 12:05
Фото: 1MI
За прошедший день в Свердловской области зафиксировано 22 смерти от коронавируса.

На пятое января выявлено 395 новых случаев заражения опасной инфекцией. Это самое маленькое количество заболевших с 10 июля прошлого года. Больше всего новых заразившихся, 152, — в Екатеринбурге. Всего за время пандемии в регионе заболели коронавирусом почти 201 тысяча человек.

Выздоровели и были выписаны за минувшие сутки 493 человека. 375 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 169 — на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили в областном оперштабе.

В России за последний день было выявлено более 15,7 тысяч зараженных COVID-19. Умерло от коронавируса 828 человека.

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#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Общество
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