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Робот-антиваксер и уральская «Игра в кальмара»: самые курьезные моменты 2021 года

5 января 11:34
Фото: pixabay
Несмотря на пандемию COVID-19, лишь набравшую новые обороты, в 2021 году в Свердловской области и Нижнем Тагиле произошло множество интересных и курьезных моментов, на которые сложно отреагировать без улыбки. Вспоминаем самые запоминающиеся из них.

В ноябре пользователи «Госуслуг» напряглись не на шутку, когда чат-робот Макс, обычно отвечающий на вопросы россиян, внезапно для всех стал отрицать существование коронавируса, а QR-коды называть «частью планов мирового правительства». И это в самый разгар прививочной кампании, когда нервы людей без того на пределе от нововведений и постоянных призывов вакцинироваться…

Вас развели и никаким «коронавирусом» вы не болели. Факт существования этой «болезни» никем не доказан. «Коронавируса» не существует,внушал Макс вместо того, чтобы ответить на вопрос «Как получить QR-код для переболевшего».

Он заверял, якобы коды — «часть планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля». Как выяснилось, сбой произошел из-за хакерской атаки. Потом скриншоты с ответами бота еще долго гуляли по просторам сети.

Фото: Госуслуги

На фоне стрессов от постоянных призывов ставить прививку, двое жителей Нижнего Тагила не сошлись во взглядах и организовали спор, привлекший внимание других свердловчан. Они поспорили, что если один из них не будет вакцинироваться и не заболеет в течение двух лет, то другой выплатит ему 10 тысяч рублей. Логично сделать вывод, что один из товарищей выступает «за» вакцинацию, а другой является ярым антиваксером. Условия спора гласят, что тагильчанин проигнорирует прививочную кампанию и если до декабря 2023 года не окажется подключенным к аппарату ИВЛ, то получит заветные 10 тысяч. Очень интересно, чем по итогу обернется конфликт двух непримиримых сторон?

В декабре массовая вакцинация достигла пика: в Каменске-Уральском успешно состоялась выездная вакцинация против коронавируса и гриппа для бомжей. Отмечается, что процесс был осложнен отсутствием документов, однако социально-ориентированная ассоциация решила не идти на попятную и обратиться в горбольницу. Среди бомжей были желающие привиться сразу двумя вакцинами, поэтому предварительно каждый пациент был осмотрен, а некоторые даже получили временные медотводы.

Первая выездная вакцинация бомжей от COVID-19 прошла в Каменске-Уральском
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В минувшем году были ситуации, заставившие в очередной раз поразиться инициативности нашего народа, а также те, за которые горожане переживали всем сердцем и душой.

Вдохновившись популярным корейским сериалом «Игра в кальмара», вошедшим в первую десятку самых просматриваемых сериалов в мире, сотня человек собралась на территории школы № 131 в Екатеринбурге и проходила «смертельно опасные» испытания. Инициатором идеи стал блогер HiMan, имеющий более 17 миллионов подписчиков. Он предложил участникам пройти схожие испытания, как было в сериале. Например, бежать до финиша тогда, когда их не видит ведущий. Тех, кого ловили, обстреливали шариками с краской.

Я позвал 100 участников, чтобы сыграть с ними в «Игру в кальмара». Кто останется в живых получит весь банк. За каждого выбывшего человека в банк падает одна тысяча рублей,рассказал блогер.

Он отметил, что в результате игры было собрано 99 тысяч рублей. Теперь HiMan не планирует останавливаться на достигнутом, и пусть «Игра в кальмара» уже потеряла свою прежнюю популярность, на смену ей приходят другие сериалы, способствующие приливу вдохновения.

«Игру в кальмара» на стадионе школы устроили екатеринбуржцы
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Начало учебного года сильно не задалось у молодого педагога из Нижнего Тагила. Из-за того, что учитель очень волновался и долго готовился, он проспал свой первый классный час (заодно и первый рабочий день) со 2А из школы № 100. Информацию между собой передавали родители, а также подтвердил директор школы. Конечно, праздник у детей все равно состоялся — первый урок у ребят провел другой учитель. Как стало известно позднее, если педагог сможет вернуть доверие детей и родителей, то ему дадут возможность вновь стать учителем. В сети многие поддержали молодого человека. Также слова утешения высказал губернатор Евгений Куйвашев. Он заявил, что тоже не раз просыпал и не приходил вовремя.

Тагильский учитель, проспавший 1 сентября, переведен на работу во второй половине дня
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Социальное общение — это волнует многих из нас. 2021 год не обошелся без запоминающихся инцидентов, навсегда оставшихся в бескрайних просторах популярных соцсетей.

Например, в августе, когда Свердловская область несколько дней захлебывалась в дождях, 18-летняя блогерша из Екатеринбурга разместила видео, набравшее миллионы просмотров в «ТикТок». Девушка записала свою прогулку по центру города во время ливня, поразившего всех местных жителей без исключения.

Я очень надеюсь, что меня не убьет молнией. Вода по колено! Екатеринбург, центральная улица Мамина-Сибиряка. Вот там образовался Ниагарский водопад,говорила блогерша.

Во время прогулки она также встретила нескольких парней, которые были не меньше шокированы происходящим.

В разгар скандалов с QR-кодами другой блогер из Екатеринбурга записал на видео, как пытается пройти в ТРЦ «Гринвич» без паспорта. Он убегал от охранников, атаковал их, даже носил на руках и заверял, что срочно должен купить куртку. У молодого человека был QR-код, однако он отказался показывать паспорт, из-за чего и произошел весь сыр-бор. В попытках проникнуть внутрь, парень бегал от охранников, замахивался на них, а одного вовсе унес на руках. Ситуацию разрешил другой сотрудник ТЦ, который проверил код и заявил, что беспокойный тиктокер может пройти.

Такса с парализованными лапами из Екатеринбурга покорила сердца пользователей «ТикТок» и Instagram. Из-за отказавших лап хозяйке пришлось надевать на Милку памперс, а для передвижения использовать специальную конструкцию. За все время Милка вместе с екатеринбурженкой Еленой много путешествовала и даже принимала участие в шоу на «Первом канале». Елена рассказала, что цель ее роликов — показать людям, что с собакой-инвалидом нелегко, но не следует сдаваться, ведь животное может также получать радость от жизни и быть любимицей своих хозяев.

В Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок»
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Бывают и такие ситуации, которые сложно воспринимать без нервной ироничной улыбки.

В поселке городского типа Буланаш под Артемовским местная жительница настолько преисполнилась в своем познании и поняла эту жизнь, что позвонила в полицию с просьбой купить ей водки. Женщина обратилась по телефону в дежурную часть. Чтобы облегчить задачу, свердловчанка назвала точную марку, место продажи и цену — 350 рублей за бутылку. В завершении она попросила принести водку на дом. Полицейские вряд ли ожидали, что их внезапно посчитают за курьеров…

Фото: pixabay

Местный нудист вновь показался на берегу реки Турьи в Краснотурьинске и напугал местных жителей. Они рассказали, что не первый раз видят любителя естественности на этом месте и очень переживают за детей, которые рискуют узнать новое раньше положенного времени. Одна из жительниц пожаловалась, что мужчина не первое лето устраивает подобные представления. В 2020 году по этому поводу даже была вызвана полиция, но представители правопорядка сказали, что мирный уралец никого не трогает.

Голый мужчина на Chevrolet на пляже напугал жителей Краснотурьинска
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