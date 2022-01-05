Митрополит и православные активисты Екатеринбурга собрали продукты для малоимущих

Получат их не только многодетные и нуждающиеся семьи, но и одинокие пенсионеры, вынужденные соблюдать режим самоизоляции. Всего в рамках проекта «Время заботы» будет отправлено более 50 рождественских продуктовых наборов. Внутри каждого подарка масло, консервы, крупы, сахар и конфеты.
Кроме того, во время рождественских праздников священники, сестры милосердия и активисты посетят больницы, дома престарелых, интернаты для детей –сирот и коррекционные школы.
Центр гуманитарной помощи населению создан в 2013 году, и на постоянной основе оказывает помощь незащищенным слоям населения. Ежемесячно здесь выдается более 26 500 единиц товаров, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии.
Подобная помощь регулярно оказывается инвалидам, малоимущим, матерям-одиночкам и другим социально неблагополучным категориям граждан