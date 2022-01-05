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Перевозчики Екатеринбурга отказались возить горожан от Кольцово до метро на Ботанике

5 января 13:47
Фото: 1MI
Администрации Екатеринбурга не удалось найти перевозчиков для обслуживания маршрута от аэропорта «Кольцова» до станции метро «Ботаническая».

Конкурс по поиску компании, которая будет работать на экспресс-маршруте № 1, был объявлен городскими властями еще осенью минувшего года. Тем не менее, к 15 декабря ни один перевозчик так и не заявился для участия в торгах. Не помогло и перенесение даты торгов на 28 декабря.

Начальная цена контракта составляла 16 млн рублей. Одним из требований к перевозчикам, согласно конкурсной документации на портале госзакупок, было предоставление восьми автобусов вместимостью не менее 82 человек. По плану маршрут должен был заработать уже первого января 2022 года.

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#Перевозчик#Екатеринбург#Маршрут#Торги#Общество
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