Жильцы многоэтажного дома вместе встретили Новый год в Краснотурьинске

Люди начали выходить в начале первого ночи. Соседи обнимали друг друга и говорили поздравления. Во дворе стоял заранее подготовленный стол изо льда, который граждане заставили блюдами. Взрослые и дети смеялись и запусками салюты, а также зажигали бенгальские огни и водили хороводы. Некоторые были в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги.