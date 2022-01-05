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Жильцы многоэтажного дома вместе встретили Новый год в Краснотурьинске

5 января 06:32
Фото: 1MI
Жители одного из домов в Краснотурьинске решили отметить Новый год в составе целого подъезда. Все случилось во дворе дома № 71 на улице Попова. Туда вместе с детьми вышли около 40 местных жителей.

Люди начали выходить в начале первого ночи. Соседи обнимали друг друга и говорили поздравления. Во дворе стоял заранее подготовленный стол изо льда, который граждане заставили блюдами. Взрослые и дети смеялись и запусками салюты, а также зажигали бенгальские огни и водили хороводы. Некоторые были в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги.

Разошлись все довольные, кто спать, кто дальше праздновать, но недовольных не было — никого!сообщают жильцы на страничке дома в Instagram.

Напомним, 1 января стало известно, что в честь начала нового года в Екатеринбурге состоялись забеги. Местные жители пробежали по набережной, после чего пили горячий чай с пирогами.

Жители Екатеринбурга начали новый год с забега по набережной
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