Жильцы многоэтажного дома вместе встретили Новый год в Краснотурьинске

Люди начали выходить в начале первого ночи. Соседи обнимали друг друга и говорили поздравления. Во дворе стоял заранее подготовленный стол изо льда, который граждане заставили блюдами. Взрослые и дети смеялись и запусками салюты, а также зажигали бенгальские огни и водили хороводы. Некоторые были в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги.
Разошлись все довольные, кто спать, кто дальше праздновать, но недовольных не было — никого!сообщают жильцы на страничке дома в Instagram.
Напомним, 1 января стало известно, что в честь начала нового года в Екатеринбурге состоялись забеги. Местные жители пробежали по набережной, после чего пили горячий чай с пирогами.