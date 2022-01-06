МИД России сделал заявление о направлении миротворцев в Казахстан

3 тысячи российских миротворцев отправлены в Казахстан в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ. Об этом СМИ рассказали в Министерстве иностранных дел России. Из Белоруссии в бывшую союзную республику отправлено 500 солдат, из Армении — 70 военных.