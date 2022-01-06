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МИД России сделал заявление о направлении миротворцев в Казахстан

6 января 11:17
Фото: Ура.ру
Министерство иностранных дел РФ опубликовало официальное заявление об отправке трех тысяч российских солдат для помощи в урегулировании конфликта в Казахстане. При этом из-за режима ЧС в страну запрещен въезд иностранных граждан.

3 тысячи российских миротворцев отправлены в Казахстан в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ. Об этом СМИ рассказали в Министерстве иностранных дел России. Из Белоруссии в бывшую союзную республику отправлено 500 солдат, из Армении — 70 военных.

Миротворцы, согласно сообщению МИДа, будут помогать в дружественной России стране предотвращать попытку государственного переворота.

Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства, говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что из-за введенного режима ЧС в Казахстан запрещен въезд иностранных граждан.

Коллективные миротворческие силы направлены в Казахстан
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