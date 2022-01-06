Потепление и снегопады пообещали синоптики свердловчанам в Рождество

6 января погода в Свердловской области будет морозной, на 4-7 градусов ниже нормы. Так в Сочельник столбик термометра местами опустится до минус 30 градусов. А уже 7 января Средний Урал накроет циклон из Скандинавии — обильный снегопад и потепление до минус 1-5 градусов обещают синоптики свердловчанам на двое суток.