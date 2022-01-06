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Потепление и снегопады пообещали синоптики свердловчанам в Рождество

6 января 08:02
Фото: 1МI
Рождество будет теплым и снежным на Среднем Урале. Обширный циклон со Скандинавии и догоняющая его масса холодного воздуха станут причиной температурных качелей в регионе.

6 января погода в Свердловской области будет морозной, на 4-7 градусов ниже нормы. Так в Сочельник столбик термометра местами опустится до минус 30 градусов. А уже 7 января Средний Урал накроет циклон из Скандинавии — обильный снегопад и потепление до минус 1-5 градусов обещают синоптики свердловчанам на двое суток.

9 и 10 января в регионе опять похолодает до минус 18-23 градусов ночью. Днем синоптики обещают небольшие осадки и минус 14-19 градусов.

Температурные качели в ближайшие 5 дней станут результатом движения массы холодного воздуха, догоняющего скандинавский циклон.

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#Похолодание#Синоптики#Снегопад#Погода#Общество
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