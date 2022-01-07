TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два свердловчанина завоевали путевки на чемпионат мира по мотогонкам на льду

7 января 15:27
Фото: Пресс-служба ЦТВС
Свердловские спортсмены завоевали серебро и бронзу на заключительном финале личного чемпионата страны по мотогонкам на льду.

Соревнования прошли на стадионе «Металлург» в Каменске-Уральском. Многократные чемпиона мира Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков заняли второе и третье место соответственно и завоевали право принять участие в личном чемпионате мира, первые два этапа которого пройдут в феврале в Тольятти.

Дмитрий Колтаков отметил, что доволен результатом, так как выступать после травмы было непросто и первые этапы ему пришлось проходить на обезболивающих, сообщили в пресс-службе областного Центра технических видов спорта.

Всего в финальных заездах за победу боролись 16 гонщиков, а победитель определялся по сумме очков, набранных в гонках двух финалов - в Тольятти и Каменске-Уральском.

Тагильский спортсмен стал призером первенства мира по тхэквондо ИТФ
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Золотой» повар из Екатеринбурга одержал победу в «Адской кухне»
#Чемпионат мира#Гонки#Каменск-Уральский#Лед#Спорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25