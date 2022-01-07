Два свердловчанина завоевали путевки на чемпионат мира по мотогонкам на льду

Соревнования прошли на стадионе «Металлург» в Каменске-Уральском. Многократные чемпиона мира Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков заняли второе и третье место соответственно и завоевали право принять участие в личном чемпионате мира, первые два этапа которого пройдут в феврале в Тольятти.
Дмитрий Колтаков отметил, что доволен результатом, так как выступать после травмы было непросто и первые этапы ему пришлось проходить на обезболивающих, сообщили в пресс-службе областного Центра технических видов спорта.
Всего в финальных заездах за победу боролись 16 гонщиков, а победитель определялся по сумме очков, набранных в гонках двух финалов - в Тольятти и Каменске-Уральском.