Пенсионер и сотрудник ОМОН стали жертвами взрыва бомбы в Ростове

Posted 7 января 2022, 12:22
Published 7 января 2022, 12:22
Modified 29 ноября 2024, 18:29
Updated 29 ноября 2024, 18:29
Тело мужчины с оторванными кистями рук обнаружили в лифте жители дома на улице Береговой 19/2, после чего вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили в кабине лифта следы взрывоопасных веществ, после чего стражи правопорядка отправились в квартиру, где погибший делал ремонт.
Во время обследования помещения была обнаружена коробка, которая сдетонировала и взорвалась в руках у 27-летнего сотрудника ОМОН. В результате полицейский получил химический ожог глаз и травму кисти. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.