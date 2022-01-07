TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вода подняла асфальт на улице в Екатеринбурге

7 января 10:35
Фото: E1.RU
В Екатеринбурге улица Юмашева залилась водой. Все случилось из-за того, что вблизи ЖК «Адмиральский» прорвало трубу. Холодная вода подняла асфальт.

Она залила дорогу, тротуары и парковку. Теперь местные жители переживают, что к завтрашнему дню вода застынет и по улице станет невозможно ходить, пишет Е1. В «Водоканале» заверили, что проблема уже решается. Там объяснили, что причиной инцидента стало то, что резко упало давление в трубопроводе. На данный момент бригада уже устраняет аварию. Удалось обойтись без отключения воды в жилых домах.

Напомним, 24 декабря стало известно, что серьезная коммунальная авария произошла в Академическом районе Екатеринбурга. Там под землей прорвало трубу.

Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт с плиткой
Узнать подробнее

Материалы по теме
Из-за коммунальной аварии затопило несколько дворов на улице Черных в Нижнем Тагиле Полноводная река разлилась из-за коммунальной аварии на Малышева в ЕкатеринбургеИз-за коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт с плиткой
#Коммунальная служба#Коммунальная авария#Вода#Екатеринбург#Труба#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25