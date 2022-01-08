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ДТП на перекрестке Серова- Пархоменко в Нижнем Тагиле попало на видео

8 января 04:40
Инцидент произошел вечером 7 декабря. Около 20.00 на перекрестке улиц Серова- Пархоменко столкнулись два автомобиля.

Видео дорожной аварии размещено в паблике «Тагил без ям» соцсети «ВКонтакте». На кадрах с камеры наружного наблюдения, установленной на фасаде дома, запечатлен регулируемый перекресток улиц Серова- Пархоменко. Одна из машин совершает левый поворот и тут же получает удар в правую боковую поверхность.

По комментариям к видео, оба автомобиля двигались на разрешающий сигнал светофора. Однако при совершении поворота водитель первой легковушки не учел помеху справа и допустил ДТП. Только чудом обошлось без жертв.

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#ГИБДД#Свердловская область#Нижний Тагил#Эксклюзив
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