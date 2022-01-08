ДТП на перекрестке Серова- Пархоменко в Нижнем Тагиле попало на видео

Видео дорожной аварии размещено в паблике «Тагил без ям» соцсети «ВКонтакте». На кадрах с камеры наружного наблюдения, установленной на фасаде дома, запечатлен регулируемый перекресток улиц Серова- Пархоменко. Одна из машин совершает левый поворот и тут же получает удар в правую боковую поверхность.