TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в попытке госпереворота

8 января 07:27
Фото: Twitter президента РК
В Казахстане на фоне непрекращающихся массовых беспорядков арестовали бывшего руководителя Комитета национальной безопасности Карима Масимова.

В Казахстане не утихают массовые беспорядки, начавшиеся 2 января. По словам президента республики Касымова-Жомарта Токаева, они подогреваются из вне. Некие силы воспользовались недовольством населения взлетом цен на сжиженный газ, и мирные акции протеста переросли в столкновения с полицией. В стране введено чрезвычайное положение. Страны ОДКБ направили туда ограниченные миротворческие контингенты.

Правительство Казахстана отправлено в отставку. Также сообщается, что 6 января был задержан и помещен под арест бывший руководитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, занимавший эту должность с 8 сентября 2016 года, а до того - пост премьер-министра Республики.

Архив правительства РФ. Карим Масимов и экс-президент РФ Дмитрий Медведев.
Фото: Правительство России

Чиновника, которому прочили самый высокий пост, обвиняют в государственной измене. Вместе с ним взяты под стражу и некоторые другие сотрудники правоохранительных ведомств. Кто именно, КНБ пока не уточняет.

Между тем в Казахстане, как сообщает ряд информационных агентств, осложнилась обстановка с обменом валюты. Банкоматы в городах местами не работают, и люди вынуждены выстраиваться в очереди.

Материалы по теме
Восемь человек погибли и 40 пострадали в массовых беспорядках в КазахстанеАэропорт Екатеринбурга прервал сообщение с Казахстаном из-за массовых беспорядковМВД Казахстана выступило с заявлением о протестных акциях в стране
#Беспорядки#Казахстан#Массовые беспорядки#Политика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25