МВД Казахстана выступило с заявлением о протестных акциях в стране

В документе можно прочитать, что в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также о том, какие полномочия имеют сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил. Отмечается, что после данного заявления Генпрокуратура оповестила, что тем, кто принимает участие в протестных акциях, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и лишение гражданства, сообщает госканал «Хабар 24».
Напомним, во время устранения беспорядков задержали 3 тысячи граждан. Всего погибли 18 стражей порядка, ранения получили 748 силовиков и сотрудников Нацгвардии.