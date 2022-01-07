МВД Казахстана выступило с заявлением о протестных акциях в стране

В документе можно прочитать, что в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также о том, какие полномочия имеют сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил. Отмечается, что после данного заявления Генпрокуратура оповестила, что тем, кто принимает участие в протестных акциях, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и лишение гражданства, сообщает госканал «Хабар 24».