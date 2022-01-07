Задержания и стрельба: в Казахстане народные протесты набирают новые обороты

Позже появилась информация, что в стране введен «критический красный» уровень террористической опасности, пишет агентство Tengrinews. Это подтвердили и в Комитете национальной безопасности. Режим касается всех регионов. Теперь спецслужбы получили право осуществлять личный досмотр и досмотр вещей, транспорта. Также разрешается на какое-то время запрещать движение транспорта.