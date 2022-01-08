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Экскурсии на предприятия Свердловской области запустят в 2022 году

8 января 19:14
Фото: TagilCity.ru
Проведение экскурсий на промышленные предприятия Свердловской области планируется с 2022 года, но точная дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Участвовать в акселераторе будут десять крупнейших предприятий региона из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Верхней Салды, Полевского и поселка Арти, в частности Нижнетагильский металлургический и Качканарский горно-обогатительный комбинаты.

В будущем планируется дополнить экскурсионную программу посещением предприятий «Бергауф строительные технологии», «Таволожская керамика», «Синарский трубный завод», «Пенетрон Урал» и Артемовской ТЭЦ.

Кроме того, в этом году будет создана отдельная страница по промышленному туризму на официальном областном туристическом портале-путеводителе, сообщили в департаменте информационной политики.

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#Свердловская область#Промышленные предприятия#Туризм#Общество
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