Экскурсии на предприятия Свердловской области запустят в 2022 году

Участвовать в акселераторе будут десять крупнейших предприятий региона из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Верхней Салды, Полевского и поселка Арти, в частности Нижнетагильский металлургический и Качканарский горно-обогатительный комбинаты.
В будущем планируется дополнить экскурсионную программу посещением предприятий «Бергауф строительные технологии», «Таволожская керамика», «Синарский трубный завод», «Пенетрон Урал» и Артемовской ТЭЦ.
Кроме того, в этом году будет создана отдельная страница по промышленному туризму на официальном областном туристическом портале-путеводителе, сообщили в департаменте информационной политики.