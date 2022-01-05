Екатеринбург стал один из лучших городов для туризма по России

Екатеринбург стал один из лучших городов для туризма по России
Екатеринбург стал один из лучших городов для туризма по России
Сегодня, 11:14ОбществоФото: pixabay
Екатеринбург оказался в десятке лучших городов России, которые туристы выбирают для посещения по версии журнала Forbes. Считается, что уральская столица притягательна для путешествий.

Отмечается, что число приезжих, включающих Екатеринбург в свой туристический маршрут, увеличилось на 36%. Это произошло за счет туристических инноваций: поезда «Императорский маршрут», выставок, музыкальных фестивалей и другого.

Также в журнале отмечается, что на территории столицы Урала есть представители направления в искусстве — конструктивизм. Ими можно считать символ гостиница «Исеть» и «Городок чекистов». Город знаменит и необычными памятниками: компьютерная клавиатура.

Напомним, в середине декабря стало известно, что Екатеринбург оказался на седьмом месте в рейтинге городов с населением свыше миллиона граждан по удовлетворенности работой общественного транспорта.

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