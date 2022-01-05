Екатеринбург стал один из лучших городов для туризма по России

Екатеринбург оказался в десятке лучших городов России, которые туристы выбирают для посещения по версии журнала Forbes. Считается, что уральская столица притягательна для путешествий.

Отмечается, что число приезжих, включающих Екатеринбург в свой туристический маршрут, увеличилось на 36%. Это произошло за счет туристических инноваций: поезда «Императорский маршрут», выставок, музыкальных фестивалей и другого. Также в журнале отмечается, что на территории столицы Урала есть представители направления в искусстве — конструктивизм. Ими можно считать символ гостиница «Исеть» и «Городок чекистов». Город знаменит и необычными памятниками: компьютерная клавиатура. Напомним, в середине декабря стало известно, что Екатеринбург оказался на седьмом месте в рейтинге городов с населением свыше миллиона граждан по удовлетворенности работой общественного транспорта. В рейтинге городов по удовлетворенности транспортом Екатеринбург занял седьмое место

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