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Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на севере Свердловской области

8 января 07:51
Фото: 1Mi
Вечером 7 января на перегоне станций Богословская - Ляля погиб 42-летний мужчина. Он попал под грузовой поезд.

Этим делом занимаются сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Уральского федерального округа. В ходе проверки предварительно установлено, что мужчина попал под поезд на 126 километре 9 пикета между станциями Богословская и Ляля. Его сбил грузовой состав.

Машиниста локомотива опросили. Он пояснил что видел человека, пытался остановить машину и подавал гудки, но безрезультатно. Пешеход в итоге погиб. Им оказался житель Новая Ляля, райцентра на севере Свердловской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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