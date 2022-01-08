Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на севере Свердловской области

Этим делом занимаются сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Уральского федерального округа. В ходе проверки предварительно установлено, что мужчина попал под поезд на 126 километре 9 пикета между станциями Богословская и Ляля. Его сбил грузовой состав.