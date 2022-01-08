На плохую уборку снега в праздники жалуются жители Асбеста, Серова и Верхней Салды

В Асбесте жалуются как на неубранные автомобильные дороги, так и на тротуары, на которые сваливают снег вместо того, чтобы его вывозить.
В Алапаевске жители жалуются на то, что не чистится от снега лестницы у стадиона «Центральный» на улице Ленина 1.
В Заречном много нареканий вызывает состояние льда на арене СК «Электрон» на улице Клары Цеткин, где проходят соревнования по конькобежному спорту у детей.
В Верхней Салде жители возмущены сосульками на улице Собурова, которые представляют реальную угрозу для жизни.
У меня есть возмущение нашей администрации по поводу улицы Сабурова. Висят вот такие сосульки и никто не хочет их убирать,пишет один из жителей во «ВКонтакте».
Не меньшую угрозу представляют пласты снега на крышах. Как рассказывает жительница Лесного в социальной сети «ВКонтакте», один из таких пластов едва не упал ее на голову в центре города на Коммунистическом проспекте.
Вот реально, меньше, чем в метре от меня сваливается эта гора!делится женщина.
В Серове жалуются на то, что управляющие компании не чистят от снега дворы и стоит сделать шаг в сторону, как окажешься по колено в сугробе.
Почему в нашем городе дворы от снега чистят только весной, когда уже совсем ни пройти ни проехать?!возмущен один из жителей.
Жители Артемовского отмечают, что снег чистят хуже, чем в предыдущие годы. И делают это не ночью или утром, а днем.
Напомним, что за 7 дней 2022 года на дорогах региона в 37 авариях погибли уже 11 человек, еще 63 попали в больницу в состояниях разной степени тяжести. Кроме того, плохая уборка снега организациями обернулась выдачей более 200 предписаний, было возбуждено 10 административных дел.
Синоптики предупреждали об обильных снегопадах в регионе, и они не должны были стать неожиданностью для коммунальных служб.