На плохую уборку снега в праздники жалуются жители Асбеста, Серова и Верхней Салды

Напомним, что за 7 дней 2022 года на дорогах региона в 37 авариях погибли уже 11 человек, еще 63 попали в больницу в состояниях разной степени тяжести. Кроме того, плохая уборка снега организациями обернулась выдачей более 200 предписаний, было возбуждено 10 административных дел.