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На плохую уборку снега в праздники жалуются жители Асбеста, Серова и Верхней Салды

8 января 14:19
Фото: 1MI
Жители районов Свердловской области массово выкладывают в соцсетях фотографии неубранных дорог, гор снега на тротуарах и висящих на домах сосулек.

В Асбесте жалуются как на неубранные автомобильные дороги, так и на тротуары, на которые сваливают снег вместо того, чтобы его вывозить.

Фото: Паблик "Типичный Асбест"

В Алапаевске жители жалуются на то, что не чистится от снега лестницы у стадиона «Центральный» на улице Ленина 1.

Фото: Паблик "Алапаевск (online)"

В Заречном много нареканий вызывает состояние льда на арене СК «Электрон» на улице Клары Цеткин, где проходят соревнования по конькобежному спорту у детей.

Фото: Паблик "Подслушано Заречный"

В Верхней Салде жители возмущены сосульками на улице Собурова, которые представляют реальную угрозу для жизни.

У меня есть возмущение нашей администрации по поводу улицы Сабурова. Висят вот такие сосульки и никто не хочет их убирать,пишет один из жителей во «ВКонтакте».

Фото: Паблик "vSalde.ru"

Не меньшую угрозу представляют пласты снега на крышах. Как рассказывает жительница Лесного в социальной сети «ВКонтакте», один из таких пластов едва не упал ее на голову в центре города на Коммунистическом проспекте.

Вот реально, меньше, чем в метре от меня сваливается эта гора!делится женщина.

В Серове жалуются на то, что управляющие компании не чистят от снега дворы и стоит сделать шаг в сторону, как окажешься по колено в сугробе.

Почему в нашем городе дворы от снега чистят только весной, когда уже совсем ни пройти ни проехать?!возмущен один из жителей.

Фото: Паблик "#SEROVDETKA, Серов"

Жители Артемовского отмечают, что снег чистят хуже, чем в предыдущие годы. И делают это не ночью или утром, а днем.

Фото: Паблик "ЕВ" l Артемовский"

Напомним, что за 7 дней 2022 года на дорогах региона в 37 авариях погибли уже 11 человек, еще 63 попали в больницу в состояниях разной степени тяжести. Кроме того, плохая уборка снега организациями обернулась выдачей более 200 предписаний, было возбуждено 10 административных дел.

Синоптики предупреждали об обильных снегопадах в регионе, и они не должны были стать неожиданностью для коммунальных служб.

За 7 дней на Среднем Урале в ДТП погибли 11 человек
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#Уборка снега#Свердловская область#ДТП#Дороги#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Общество
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