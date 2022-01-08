TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За 7 дней на Среднем Урале в ДТП погибли 11 человек

8 января 09:11
Фото: МВД, архив
О статистике смертельных дорожных аварий с начала этого года рассказали в областном управлении ГИБДД. Среди погибших уже 10 взрослых и один ребенок.

С 1 января в Свердловской области произошло 37 автомобильных аварий. По информации ГИБДД, 11 человек, и в том числе один ребенок, получили смертельные травмы. Еще 63 человека, среди которых 14 детей, были госпитализированы.

Основные причины ДТП не новы. Как и в прошлом году, это выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима и нарушение дистанции до впереди идущего транспортного средства.

За последние семь дней в регионе выявлено более 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Ответственность понес 331 нетрезвый водитель, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Плохая уборка снега организациями обернулась выдачей более 200 предписаний. Возбуждено 10 административных дел.

Материалы по теме
Озвучены подробности гибели 11-летнего мальчика в ДТП под ЕкатеринбургомВ ДТП между Екатеринбургом и Тюменью погибла женщинаДТП на перекрестке Серова- Пархоменко в Нижнем Тагиле попало на видео
#Статистика#Свердловская область#ДТП#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25