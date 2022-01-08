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В ДТП между Екатеринбургом и Тюменью погибла женщина

8 января 04:35
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
Полиция Свердловской области выясняет обстоятельства смертельной дорожной аварии, которая произошла 7 января под Екатеринбургом.

Около 18.30 на 181 километре дороги «Екатеринбург — Тюмень» столкнулись «Мицубиси-Лансер» и грузовик «Мерседес Бенц» с полуприцепом. Легковушка выскочила на встречную полосу и получила удар.

За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина. Машина двигалась со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени в плотном потоке транспортных средств. Как считают госавтоинспекторы, водитель нарушил правила дорожного движения и угробил своего пассажира. 33-летняя свердловчанка скончалась до приезда скорой помощи.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области

Водитель и погибшая пассажирка были сожителями. Они ехали в Талицу к родственникам, прокомментировали в областной ГИБДД.

Стаж вождения у мужчины — 16 лет. За нарушение ПДД его уже 24 раза наказывали административно, но 10 штрафов он так и не оплатил. Все они выписаны за нарушение скоростного режима.

Водитель грузового автомобиля, житель поселка Комсомольский, не пострадал. Условия движения по дороге на момент ДТП сотрудники полиции назвали удовлетворительными.

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