В ДТП между Екатеринбургом и Тюменью погибла женщина

Около 18.30 на 181 километре дороги «Екатеринбург — Тюмень» столкнулись «Мицубиси-Лансер» и грузовик «Мерседес Бенц» с полуприцепом. Легковушка выскочила на встречную полосу и получила удар.
За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина. Машина двигалась со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени в плотном потоке транспортных средств. Как считают госавтоинспекторы, водитель нарушил правила дорожного движения и угробил своего пассажира. 33-летняя свердловчанка скончалась до приезда скорой помощи.
Водитель и погибшая пассажирка были сожителями. Они ехали в Талицу к родственникам, прокомментировали в областной ГИБДД.
Стаж вождения у мужчины — 16 лет. За нарушение ПДД его уже 24 раза наказывали административно, но 10 штрафов он так и не оплатил. Все они выписаны за нарушение скоростного режима.
Водитель грузового автомобиля, житель поселка Комсомольский, не пострадал. Условия движения по дороге на момент ДТП сотрудники полиции назвали удовлетворительными.