Озвучены подробности гибели 11-летнего мальчика в ДТП под Екатеринбургом

7 января в Свердловской области лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan и Lexus. Произошло это утром на 5 километре дорожной развязки «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Серов — Североуральск — Ивдель».
Удар был лобовым. В первой машине от полученных травм скончался 11-летний мальчик. Виновником аварии, предварительно, является его отец, 40-летний мужчина. Его удалось довезти до больницы, но через некоторое время он умер: травмы оказались не совместимыми с жизнью.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что мальчик в автомобиле Nissan был пристегнут штатным ремнем с помощью накладки «ФЭСТ», не гарантирующей ему безопасность. Справа от ребенка на заднем пассажирском сиденье находилась 19-летняя девушка, дочь подруги его матери.
В момент удара в машине сработали подушки безопасности, но два человека в итоге погибли. Семья эта живет в Североуральске. Они вместе с дочерью подруги хотели прогуляться по снежному городку в Екатеринбурге, известному своей красотой.