Озвучены подробности гибели 11-летнего мальчика в ДТП под Екатеринбургом

Удар был лобовым. В первой машине от полученных травм скончался 11-летний мальчик. Виновником аварии, предварительно, является его отец, 40-летний мужчина. Его удалось довезти до больницы, но через некоторое время он умер: травмы оказались не совместимыми с жизнью.