11-летний мальчик и 40-летний мужчина погибли в лобовом ДТП на свердловской трассе

Данные ГИБДД гласят, что виновником аварии является 40-летний мужчина из Среднеуральска. Он вместе со своей семьей ехал в Nissan. Направляясь со стороны Североуральска, мужчина решил совершить обгон, однако выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Lexus, ехавшим в Югорск, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Позже станет известно, находился ли водитель в состоянии опьянения. Мужчина в Lexus трезв и не получил травмы. Его стаж вождения — 25 лет.
Однако в ДТП скончался 11-летний мальчик, ехавший на заднем сиденье Nissan. Позже в больнице умер и сам виновник аварии. Также с различными травмами были госпитализированы пассажирка Lexus и два пассажира Nissan.
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