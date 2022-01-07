11-летний мальчик и 40-летний мужчина погибли в лобовом ДТП на свердловской трассе

Данные ГИБДД гласят, что виновником аварии является 40-летний мужчина из Среднеуральска. Он вместе со своей семьей ехал в Nissan. Направляясь со стороны Североуральска, мужчина решил совершить обгон, однако выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Lexus, ехавшим в Югорск, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.