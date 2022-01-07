В веко воткнулся осколок: водитель устроил ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге

Его машина двигалась по Сибирскому тракту в сторону Комсомольской и свернула, несмотря на знак «Поворот налево запрещен». Также водитель KIA проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с каршерингом Hyundai Solaris, ехавшим во встречную сторону.
За рулем KIA был 49-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он объяснил, что не заметил запрещающий знак. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 11 раз, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
В ДТП травмы получили пассажиры Hyundai: 4-летнему мальчику в правое веко воткнулся осколок, а у 22-летний девушки, предварительно, контузия левого глаза. Оба свердловчанина доставлены в больницы. Hyundai управлял 41-летний отец мальчика, который не зафиксировал детское кресло по необходимым правилам.
Напомним, вечером 5 января в Екатеринбурге в аварии травмы получили четыре человека, в том числе, два ребенка. Все случилось по вине водителя, решившего не соблюдать правила проезда перекрестка.