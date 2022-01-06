Не поделили перекресток: два ребенка пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге

Авария произошла вечером 5 января на перекрестке Селькоровская — Титова — Новинская в Екатеринбурге. Иномарка под управлением 28-летнего свердловчанина вылетела на пересечение улиц, игнорируя знак «Уступи дорогу», и столкнулась с отечественной легковушкой. Водитель Volkswagen Polo рассказал приехавшим правоохранителям, что не заметил дорожный знак, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на отделение пропаганды Екатеринбурга.
В результате аварии пострадала пассажирка иномарки — свердловчанку увезли в горбольницу с ушибом грудной клетки. Водитель ВАЗ-21074 также госпитализирован с травмой кисти и ушибом груди. Его несовершеннолетние пассажиры также пострадали в ДТП — у 10-летнего мальчика медики диагностировали травму голени, его 6-летний брат получил травму живота.
44-летний отец юных свердловчан, который управлял отечественной легковушкой, рассказал сотрудникам ГИБДД, что н ожидал выезда иномарки со второстепенной дороги.