Не поделили перекресток: два ребенка пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге

В результате аварии пострадала пассажирка иномарки — свердловчанку увезли в горбольницу с ушибом грудной клетки. Водитель ВАЗ-21074 также госпитализирован с травмой кисти и ушибом груди. Его несовершеннолетние пассажиры также пострадали в ДТП — у 10-летнего мальчика медики диагностировали травму голени, его 6-летний брат получил травму живота.