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Новый процесс над виновником смертельного ДТП в Екатеринбурге пройдет в конце января

5 января 15:23
Фото: Pixabay
Свердловский областной суд назначил дату нового судебного процесса над виновником ДТП на Малышева в Екатеринбурге, в котором погибли два человека.

Он пройдет в столице региона 21 января. Суд по делу Владимира Васильева идет с начала 2020 года. На затягивание разбирательства повлияла пандемия COVID-19, а также неявки свидетелей. Весной минувшего года Васильев был приговорен к девяти годам и трем месяцам заключения.

Областной суд в июле 2021 отменил приговор из-за нарушения гласности и отправил дело на пересмотр. Прокуратура, удовлетворенная изначальным приговором, оспорила решение о пересмотре дела. После кассации дело вернулось назад в областной суд.

Напомним, что ДТП произошло в августе 2019 года. Накануне трагедии Васильев выпивал, а затем украл ключи от иномарки и на огромной скорости влетел в стоявшие на светофоре автомобили, что привело к гибели водителя такси и его пассажира.

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