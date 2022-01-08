Сотрудник краснотурьинской колонии вывел семью из леса по звездам

Алексей вместе с женой и восьмилетним ребенком отправились на машине в лес за кедровыми шишками. Набрав, сколько смогли, они решили сходить и собрать еще немного. Телефоны при этом остались в автомобиле, так как семья решила, что быстро вернется назад.