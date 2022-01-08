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Сотрудник краснотурьинской колонии вывел семью из леса по звездам

8 января 16:20
Фото: 1MI
Заблудившийся с семьей в лесу начальник отряда ИК-3 в Краснотурьниске смог найти дорогу домой по звездам.

Алексей вместе с женой и восьмилетним ребенком отправились на машине в лес за кедровыми шишками. Набрав, сколько смогли, они решили сходить и собрать еще немного. Телефоны при этом остались в автомобиле, так как семья решила, что быстро вернется назад.

Однако к тому времени уже стемнело, и они заблудились. Поняв, что в потемках дорогу не найти, Алексей сделал подстилку из пихты, развел костер, и семья осталась ночевать в лесу.

Утром мужчина смог сориентироваться по Полярной звезде и понял, что они совсем недалеко от дороги. В итоге семья вышла из леса, никто из них не пострадал, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

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#Заблудился в лесу#Краснотурьинск#Потерялся#Лес#Происшествия
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