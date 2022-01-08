TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Свердловской области 10 дней разыскивают без вести пропавшего мужчину

8 января 04:37
Фото: «ЛизаАлерт»
Полицейские и волонтеры в Свердловской области разыскивают без вести пропавшего мужчину.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», без вести пропал Евгений Изибаев. Мужчина 1982 года рождения. До своего исчезновения в декабре прошлого года он проживал в городе Ревда Свердловской области.

8 января исполняется 10 дней, как его не могут найти. Поиски без вести пропавшего свердловчанина ведут полицейские и волонтеры. Они осложняются тем, что особых примет у Евгения нет.

Мужчина самого обычного телосложения, среднего роста. Глаза карие, а волосы тёмно-русые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, чёрную шапку и чёрные ботинки.

Материалы по теме
Поиски пропавшего без вести уральца продолжаются вторую неделю в ЕкатеринбургеВ поселке Белоярский без вести пропал 49-летний мужчинаБез вести пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле разыскивают четвертый день
#Волонтеры#Пропавшие без вести#Лиза алерт#Свердловская область#Мужчина#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25