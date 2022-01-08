В Свердловской области 10 дней разыскивают без вести пропавшего мужчину

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», без вести пропал Евгений Изибаев. Мужчина 1982 года рождения. До своего исчезновения в декабре прошлого года он проживал в городе Ревда Свердловской области.
8 января исполняется 10 дней, как его не могут найти. Поиски без вести пропавшего свердловчанина ведут полицейские и волонтеры. Они осложняются тем, что особых примет у Евгения нет.
Мужчина самого обычного телосложения, среднего роста. Глаза карие, а волосы тёмно-русые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, чёрную шапку и чёрные ботинки.