В центре Нижнего Тагила группа подвыпивших прохожих мешала проезду машин

7 января примерно около 22.30 возле ЦУМа в Нижнем Тагиле «зажигали» неизвестные молодые люди. Танцполом для компании служил тротуар. Музыка гремела из колонки.
Участников «шоу» было несколько. Двое из них нарядились в Снегурочку и Деда Мороза и активно поздравляли водителей. Вместе со своими друзьями они подходили к автомобилям, замедлявшим ход у светофора, а затем и вовсе стали выбегать на проезжую часть.
Это запечатлел на видео один из местных жителей. По его словам, компания вела себя не вполне адекватно.
Один из мужчин что-то пил из бутылки и шумел на всю улицу. Мимо ехала полицейская машина. Она остановилась и поехала дальше. За нарушение ПДД и шум никто протокол не выписал, сообщил наблюдательный прохожий редакции TagilCity.ru.