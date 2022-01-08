В центре Нижнего Тагила группа подвыпивших прохожих мешала проезду машин

Участников «шоу» было несколько. Двое из них нарядились в Снегурочку и Деда Мороза и активно поздравляли водителей. Вместе со своими друзьями они подходили к автомобилям, замедлявшим ход у светофора, а затем и вовсе стали выбегать на проезжую часть.