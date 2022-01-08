Житель Нижнего Тагила спас белую медведицу на Северной Земле

Владимир Созинов работает вахтовым методом на острове Большевик. Осенью 2020 года к их лагерю вышел медвежонок. У него не было матери, и работники стали подкармливать его, но потом смена закончилась, люди улетели, и медвежонок остался выживать сам по себе.