Житель Нижнего Тагила спас белую медведицу на Северной Земле

Владимир Созинов работает вахтовым методом на острове Большевик. Осенью 2020 года к их лагерю вышел медвежонок. У него не было матери, и работники стали подкармливать его, но потом смена закончилась, люди улетели, и медвежонок остался выживать сам по себе.
Когда через несколько месяцев тагильчанин вернулся на остров, то обнаружил юную медведицу живой и здоровой.
Она сильно выросла за время, пока нас не было. Чудо, что выжила. Мы снова стали ее подкармливать,рассказывает Владимир.
Медведица сделала себе поблизости от лагеря лежку, регулярно приходила покушать и даже играла с людьми. Когда она подросла, вахтовики сообщили о медведице на материк, волнуясь за ее дальнейшую судьбу.
Ее забрали на вертолете в Московский зоопарк и назвали Хатангой. Позже Владимир узнал, что вскоре ее перевезут в зоопарк Екатеринбурга. Случиться это должно уже в этом году, сообщает E1.