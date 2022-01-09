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300 человек пытались сбежать из Казахстана с оружием и похищенными ценностями

9 января 05:24
Фото: pixabay.com
Около 300 человек совершили попытку пересечь границу Казахстана нелегально. Местные пограничники изъяли у них оружие, похищенные материальные ценности и крупную сумму денег.

За два дня — 6 и 7 января — около 300 человек попытались пересечь границу с Казахстаном нелегально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. министра внутренних дел страны Ерлана Тургумбаева.

По информации ведомства, у нелегалов с собой были огнестрельное оружие, материальные ценности денежные купюры как в местной, так и в иностранной валюте. Люди пытались пересечь границу Казахстана пешком и на автомобилях.

И.о. министра внутренних дел бывшей союзной республики добавил, что в городах Тараз и Талдыкорган уже неоднократно злоумышленники пытались захватить СИЗО, войсковые части, блокпосты и отделы полиции. По информации МВД Казахстана, все попытки захвата оружия в этих городах были пресечены силовиками.

МВД Казахстана выступило с заявлением о протестных акциях в стране
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