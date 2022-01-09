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Автобус с 25 юными свердловскими спортсменами попал в ДТП на Пермском тракте

9 января 10:59
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате столкновения автобуса и двух легковушек на Пермском тракте три человека получили травмы. Ехавшие домой в Красноуфимск с соревнований дети не пострадали.

Авария произошла на Пермском тракте в Ачитском районе около 22 часов 8 января. Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Свердловской области, водитель отечественной Granta не справился из-за снегопада и плохой видимости с управлением автомобиля и вылетел в лобовую на автобус Yutong на полосе встречного движения.

Ехавший за отечественной легковушкой водитель Mercedes попытался избежать аварии, однако не смог удержать иномарку и вслед за Lada Granta влетел в автобус.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В отечественном автомобиле пострадали два человека, в иномарке — один пассажир. Всех пострадавших госпитализировали в Красноуфимскую горбольницу.

В результате аварии никто из 25 юных спортсменов из Красноуфимска не пострадал — дети ехали с соревнований по вольной борьбе из Арамиля. Родители забрали с места ДТП 8 школьников, остальные были отправлены домой попутными автобусами.

На месте работали спасатели и медики областной Медицины катастроф.

Прокуратура Свердловской области организовала контроль за доследственной проверкой по факту аварии.

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