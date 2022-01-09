Автобус с 25 юными свердловскими спортсменами попал в ДТП на Пермском тракте

Авария произошла на Пермском тракте в Ачитском районе около 22 часов 8 января. Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Свердловской области, водитель отечественной Granta не справился из-за снегопада и плохой видимости с управлением автомобиля и вылетел в лобовую на автобус Yutong на полосе встречного движения.