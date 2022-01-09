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Лыжники Нижнего Тагила завоевали 5 медалей на соревнованиях

9 января 12:42
Фото: pixabay
В Нижнем Тагиле 9 января финишировал чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам.

В Свердловской области завершился чемпионат и первенство региона по лыжным гонкам. Участие в нем принимали представители различных муниципалитетов.

Последний этап соревнования стартовал 9 января на горе Долгая в Нижнем Тагиле. Мужчины бежали 10-километровую дистанцию, а женщину — 5-километровую. Задачу упрощал предложенный судьями судьями стиль бега — свободный. А усложнял ее крепчающий мороз и порывистый встречный ветер. Утром по региону было ниже -15 градусов Цельсия.

«Хозяева» соревнований-тагильчане чувствовали себя в родной стихии. Хорошо знакомые с лыжней, они завоевали пять медалей. Среди юниоров отличились воспитанники СШОР «Аист» Егор Кузнецов и Алина Фаттахова. Они взяли «золото», кстати, уже второе за время состязания. А Дмитрий Паньшин из этой же спортшколы занял третье место.

Среди женщин и мужчин тагильчане показали третий результат. «Бронзу» завоевали Степан Сазонов и Екатерина Наумова из клуба «Спутник».

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