TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Несколько рейсов задержали в Кольцово из-за снегопадов на Среднем Урале

9 января 06:27
Фото: 1МI
Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге задержал несколько авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиры бортов до Сургута и Санкт-Петербурга ждали отправления около 7 часов.

Международный аэропорт «Кольцово» задержал два авиарейса из Екатеринбурга. Причиной позднего отправления бортов стал снегопад, сообщает «Областная газета». Среднее время задержки воздушных отправлений составляет 7 часов.

Так, авиарейс до Санкт-Петербурга вместо 19 часов 8 января вылетел только в 3 часа ночи 9 января. Борт до Сургута задержали на 6,5 часов.

Накануне спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях на Среднем Урале из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду и снегопада.

Потепление и снегопады пообещали синоптики свердловчанам в Рождество
Узнать подробнее

Материалы по теме
Из-за снегопада рейсы из Перми и Оренбурга прилетают в Кольцово30 автомобилей Росгвардии прибыли 7 января в аэропорт «Кольцово»
#Аэропорт «Кольцово»#Снегопад#Кольцово#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25