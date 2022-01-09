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Под Екатеринбургом на ходу загорелся груженый лесовоз

9 января 11:59
Фото: МЧС
8 января на дороге между Нижним Тагилом и Екатеринбургом произошел пожар: огонь охватил автомобиль, груженый древесиной.

Очевидцами пожара на подъезде к Екатеринбургу стали многочисленные автомобилисты. По сообщениям, размещенными ими в социальных сетях, на дороге горел лесовоз с бревнами. Водитель успел выйти из кабины прежде чем ее охватил огонь.

На месте происшествия работали оперативные службы. На помощь мужчине пришли сотрудники дорожно-патрульной службы и регионального управления МЧС. Полицейские отогрели дальнобойщика в служебном автомобиле, а огнеборцы затушили тягач водой. Перевозимые бревна остались неповрежденными.

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