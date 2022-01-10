Министр финансов Старков заинтересовался финансами и результатами работы в ГГО

В поле зрения проверяющих попадут межбюджетные субсидии и субвенции, а также подобный трансфер целевого значения (их цели, порядок и условия предоставления). Также специалисты МОКРР будут смотреть достоверность отчетов о реализации госпрограммы и достижении показателей результативности. Проверять документацию будут сразу за три года — 2019-2021.