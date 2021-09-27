Администрация ГГО не устраняет свалки: горы мусора под Новоасбестом стали еще больше

Служители Фемиды, в свою очередь, выслушали обе стороны и пришли к выводу, что не только устранять свалку, но и решать вопрос о дальнейшей судьбе территории под Новоасбестом будет администрация ГГО. Однако круг лиц, который виновен в причинах судебного иска, до сих пор не установлен. Другими словами, неизвестно, кто все-таки вывозит и складирует мусор под Новоасбестом.