Администрацию ГГО обязали ликвидировать несанкционированную свалку в Новоасбесте

В ходе проверки было установлено, что МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» и ООО «СтройДорСервис» в 2020 году заключили договор на поставку 10 тысяч тонн грунта для рекультивации земель. Однако, под видом грунта был привезен строительный мусор.