«Ноги можно сломать»: на нечищенные от снега тротуары и обочины жалуются тагильчане

Во время снегопадов мы проводили патрульную чистку, сейчас массово занимаемся вывозом — начали с магистральных улиц. Понятно, что одновременно везде убирать снег не получается. Грейдера срезают накат, это все перемещается на обочину. По ГОСТу валы не формируются у пешеходных переходов и остановок транспорта, рассказал редакции TagilCity.ru Игорь Васильев.