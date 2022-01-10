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«Ноги можно сломать»: на нечищенные от снега тротуары и обочины жалуются тагильчане

10 января 17:05
Фото: TagilCity.ru
На заваленные снегом тротуары, обочины и парковки после чистки дорог жалуются жители разных районов Нижнего Тагила. Однако дорожные службы после снегопадов работают в круглосуточном режиме.

Например, пешеходам на улице Космонавтов в течение суток приходилось преодолевать препятствия, прежде чем дорожники вывезли снег.

На автобусной остановке у магазина «Смак» пассажирам приходилось буквально перелезать через горы снега, чтобы сесть в транспорт. В некоторых местах тротуар завалили до такой степени, что оставили проход шириной в 30-40 сантиметров. Ноги можно сломать,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Выи.

Фото: TagilCity.ru

Читательница с Вагонки тоже недовольна качеством уборки.

Подъехать к магазинам на машине с низкой посадкой невозможно, что говорить о том, чтобы пешком через эти валы перепрыгивать. Ребенок буксует на месте, нагребли ему по колено, поделилась тагильчанка.

Фото: TagilCity.ru

Дорожные службы Нижнего Тагила после прошедших снегопадов работают в круглосуточном режиме, нанимается дополнительная техника, пояснил Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой». Организация занимается чисткой дорог, тротуаров и вывозом снега в центре города, на Вые, Красном Камне и ГГМ.

Во время снегопадов мы проводили патрульную чистку, сейчас массово занимаемся вывозом — начали с магистральных улиц. Понятно, что одновременно везде убирать снег не получается. Грейдера срезают накат, это все перемещается на обочину. По ГОСТу валы не формируются у пешеходных переходов и остановок транспорта, рассказал редакции TagilCity.ru Игорь Васильев.

Он отметил, что в ночь с 9 на 10 января с улиц Ленина и Горошникова вывезли 110 машин снега, а с Фрунзе и Островского — около 70 грузовиков. В ночь на 11 января на вывозе будет работать 17 самосвалов.

Фото: МУП "Тагилдорстрой"

В Дзержинском районе Нижнего Тагила уборкой дорог занимается ООО «УБТ-Сервис». Журналисту TagilCity.ru не удалось получить оперативный комментарий по вывозу снега у директора Гаджи Абдулова. На Тагилстрое и Руднике дороги обслуживает ООО «Капиталстрой».

Напомним, жители многих городов Свердловской области жаловались на плохую уборку снега в новогодние праздники.

На плохую уборку снега в праздники жалуются жители Асбеста, Серова и Верхней Салды
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