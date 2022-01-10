Родителям тагильских школьников выдали согласие на вакцинацию детей от коронавируса

В первый день выхода с новогодних каникул тагильские школьники принесли родителям форму добровольного согласия на вакцинацию детей от коронавируса или отказа от нее. Один из педагогов подтвердил данную информацию в беседе с редакцией TagilCity.ru.
Пока что медики будут собирать бланки. Наверное, надеются, что кто-то согласится. Несколько родителей уже позвонили и сказали, что не будут ставить своему ребенку прививку от коронавируса, говорит педагог.
Напомним, вакцина «Спутник М» была разработана для детей старше 12 лет центром имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат содержит уменьшенную в пять раз дозу прививки «Спутник V» для взрослых. Какие испытания прошла вакцина для несовершеннолетних, что думают врачи и эксперты о ней и какие противопоказания к вакцинации детей действуют, разбиралась редакция TagilCity.ru.