О правилах вакцинации детей от COVID-19 рассказали свердловские власти

Прививки будут ставиться только в добровольном порядке и с разрешения родителей, заявил он в ходе брифинга. Он уточнил, что если школьники уже достигли совершеннолетия, то решение о вакцинации могут принимать самостоятельно.
На данный момент, по словам Крекова, решение о вакцинации детей еще не принято, но в школах допускается проведение опросов среди родителей об их согласии на процедуру. Это требуется, чтобы выяснить, какое количество препарата может потребоваться.
Ранее Креков заявлял, что рекомендации по вакцинации школьников пока еще не выпущены. Однако отметил, что иммунизация других категорий жителей региона эффективна.