Сгорел дом, погиб кот: уралец хочет добиться честных выплат со страховой компании

Евгений рассказал редакции TagilCity.ru, что в день инцидента находился на своей малой родине — в Нижнем Тагиле. Дома остался только кот, которого ежедневно проверяла подруга. Утром 4 января с мужчиной связались соседи. Они сообщили, что случился пожар и строение сгорело. Результатом стало то, что кот погиб в огне, а уцелевшие вещи все равно пропали из-за того, что оказались заполнены водой и замерзли. На данный момент стоимость ущерба составляет около 1,5 миллиона рублей.