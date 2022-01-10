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Суд Екатеринбурга принудительно отправил двух свердловчан в обсерватор

10 января 05:13
Фото: Максим Боталов / 1МI
Двое свердловчан вернулись из Южной Африканской Республики и подверглись принудительному помещению в обсерватор.

Конфликт в Екатеринбурге произошел 6 января. Службы санитарно-эпидемического контроля в аэропорту Кольцово остановили для проверки двух свердловчан, вернувшихся из Южной Африканской Республики.

В этой стране был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон», поэтому побывавшие там россияне должны в обязательном порядке 14 дней побыть в изоляции от всех других людей. Однако ехать в санаторий «Обуховский», обустроенный для этого, пассажиры рейса отказались. И днем позже Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратился в Верх-Исетский районный суд.

Постановление было рассмотрено и удовлетворено. Уже 8 января горожан принудительно поместили на самоизоляцию. В санатории они пробудут до 19 января.

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#Заболеваемость#Штамм#Свердловская область#Коронавирус#Общество
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