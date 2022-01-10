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Второклассница сломала позвоночник после кувырка на физкультуре в школе Камышлова

10 января 07:46
Фото: 1MI
Ученица второго класса школы в Камышлове сломала позвоночник на уроке физкультуры. Девочка выполняла кувырок назад.

Врачи установили, что у девочки компрессионный перелом первого — четвертого позвонков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ЧП произошло в лицее № 5 30 ноября 2021 года. Прокуратурой по факту происшествия была проведена проверка и в результате подано исковое заявление в суд.

В частности, проверка показала, что должный контроль со стороны преподавателя за безопасностью детей отсутствовал. В результате прокурор подал заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Суд иск удовлетворил и обязал школу выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей и оплатить расходы на приобретение корсета.

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#Дети#Камышлов#Школа#Происшествия
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