Второклассница сломала позвоночник после кувырка на физкультуре в школе Камышлова

Врачи установили, что у девочки компрессионный перелом первого — четвертого позвонков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
ЧП произошло в лицее № 5 30 ноября 2021 года. Прокуратурой по факту происшествия была проведена проверка и в результате подано исковое заявление в суд.
В частности, проверка показала, что должный контроль со стороны преподавателя за безопасностью детей отсутствовал. В результате прокурор подал заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда.
Суд иск удовлетворил и обязал школу выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей и оплатить расходы на приобретение корсета.