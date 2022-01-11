TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

16-летний водитель в Нижней Туре получил травму позвоночника в ДТП

11 января 02:49
Фото: Пропаганда БДД в Нижней Туре
Дорожная авария в Нижней Туре произошла ранним утром 10 января. На улице 40 лет Октября не смогли разминуться два автомобиля.

Примерно в 6 часов 50 минут около дома № 2 на улице 40лет Октября произошла дорожная авария. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, нарушив боковой интервал с ВАЗ-21102. Машины столкнулись, от удара двенадцатая перевернулась на крышу.

Фото: Пропаганда БДД в Нижней Туре

Прибывшие туда госавтоинспекторы выяснили, что за рулем «четырнадцатой» сидел 16-летний подросток. Легковушка двигалась со стороны улицы Строителей в направлении улицы Декабристов.

Фото: Пропаганда БДД в Нижней Туре

«Двенадцатой» управлял 53-летний мужчина. О его состоянии полиция не сообщает, а вот у юного нарушители ПДД теперь проблемы со здоровьем. В больнице, куда его отвезли на медосмотр, выявили ушиб позвоночника и растяжение правого коленного сустава. Назначено амбулаторное лечение. Как пострадавший оказался за рулем — выясняется. По окончании проверки полиция примет процессуальное решение, сообщили в ГИБДД.

Материалы по теме
Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — КурганПодросток пострадал в ДТП на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле17-летний подросток получил травмы в ДТП с легковушками под Екатеринбургом
#Нарушение ПДД#ГИБДД#Автомобиль#Подросток#ПДД#Нижняя Тура#Город#Автомобильная дорога#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25