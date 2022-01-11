Проверку в Свердловском онкодиспансере начал Минфин из-за ошибок в госзакупках

Самой частой претензией являются нарушения в обосновании максимальной стоимости договора при закупке. В частности, с нарушениями были приобретены томограф, коагулятор, УЗИ-аппарат и другое оборудование. Также медучреждение принимало оборудование с ошибками в документах.
Отмечается, что касается это зарубежного оборудования, которое может стоит десятки миллионов рублей, пишет ЕАН.
Кроме того, ревизорами зафиксирован прием товара с гарантией менее 12 месяцев при положенных 24.
Напомним, ранее минфин уже находил нарушения в онкодиспансере. В частности при ремонте фасада и помещений больницы. В 2020 году диспансером был заключен договор с ООО «ДСК «Строймеханизация». Через два года работы так и не были выполнены. В адрес подрядчика направлялись претензии, но штрафные санкции применены не были.